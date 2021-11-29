В Украине 28 ноября сделали 93 970 прививок против коронавируса. Первую дозу получили 31 069 человек, а 62 901 полностью вакцинировались, то есть получили вторую дозу.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Вакцинацию осуществляли 663 мобильные бригады, 3112 пунктов прививки и 480 центров вакцинации.

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) — 39 659 прививок, Sinovac (CoronaVac) — 32 642, AstraZeneca — 12 451 и Moderna — 9 218.

С начала массовой вакцинации у нас сделали 24 288 230 прививок против коронавируса. По крайней мере, первую дозу получили 13,2 миллиона человек, а полностью вакцинировались — 10,9 миллиона.

Напомним, что за сутки 28 ноября в Украине заразились коронавирусом 5804 человека, а умерли — 297.