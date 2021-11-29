Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус назвал условие завершения пандемии коронавируса. Это будет зависеть от вакцинации населения в мире.

Об этом он сказал в ходе брифинга, пишет РБК-Украина.

По словам Тедроса Аданома Гебрейесуса, прибегать к введению локдаунов является крайней мерой в чрезвычайных ситуациях, к которым в ВОЗ прибегать не желают.

— Необходим комплексный пакет мер, чтобы достичь баланса между свободой, доступом к средствам существования и содействия безопасности и здоровью наиболее уязвимых групп населения. Прекращение этой пандемии зависит от вакцин и других средств, — заявил Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее глава отдела новых болезней ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что для изучения влияния нового штамма коронавируса на вакцины необходимо несколько недель. Речь идет о южноафриканском варианте B.1.1.529 Sars-Cov-2.