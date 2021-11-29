Николаевская область по двум эпидемиологическим показателям пока еще соответствует критериям «красной» зоны адаптивного карантина. В целом, ситуация с заболеваемостью COVID-19 в области имеет позитивную динамику.

Об этом проинформировал глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

— Имеем тенденцию на уменьшение заболеваемости, но расслабляться сейчас очень рано. У нас улучшилась ситуация с заполнением коек. Сейчас медицинская система выдерживает всю нагрузку, но показатели заболеваемости и динамики еще находятся в «красной» зоне. Нам еще очень рано расслабляться, — заявил Виталий Ким.

По его словам коэффициент выявления инфицирования составляет 28,7%, при норме менее 20% и уровень госпитализации — 72,8% при норме менее 60% на 100 тыс. населения.

— Поэтому сейчас мы одна из областей, которая стабильно есть в «красной» зоне, но я верю в то, что осторожность людей и здравый смысл поможет нам быстро из нее выйти, — отметил Виталий Ким.

Как сообщалось, по состоянию на 28 ноября в Николаевской области выявлено 401 новый подтвержденный случай коронавируса.