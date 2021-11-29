На Одесчине отчитались о 100% заполненности реанимационных коек

Об этом пишет «Радио Свобода» со ссылкой на главу горздрава Одессы Наталью Одарий-Захарьеву.

По информации местного департамента здравоохранения всего в ковидных больницах заняты 46% кроватей. В детских реанимациях 55%.

— Такое незначительное улучшение стало возможным благодаря строгим ограничениям «красной зоны» и населению, которое услышало нас и пошло на вакцинацию. По-моему, я бы осталась в «красной зоне» до самого конца года и вы понимаете почему. Это не локдаун, но определенные ограничения. Люди должны понять, что не избегут прививок, — заявила одесская чиновница.

Одарий-Захарьева добавила, что в регионе работает 11 кислородных станций для больниц, еще 6 монтируются.

Напомним, больницы Николаевской области готовят к новой волне COVID-19, возникновение которой прогнозируют после новогодних праздников.