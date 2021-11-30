Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма «Омикрон».

Об этом сообщается в Twitter Антониу Гутерриша.

— Я глубоко обеспокоен изоляцией стран юга Африки из-за новых ограничений на поездки в связи с COVID-19, — заявил Антониу Гутерриш.

Генеральный секретарь ООН добавил, что народ Африки «не может быть обвинен в безнравственно низком уровне доступных вакцинаций и не должен подвергаться наказанию за обмен информацией о здоровье с миром».

Также Антониу Гутерриш призвал не позволить штамму «Омикрон» вновь «закрыть мир».

Напомним, новый вариант коронавируса ранее проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.