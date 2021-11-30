Сотрудники датской компании LEGO получат дополнительные три дня выходных и специальный бонус после того, как за первое полугодие 2021 года прибыль компании выросла на 140%.

Как пишет The Guardian, так компания хочет поблагодарить своих работников. Специальный бонус, сумма которого не разглашается, должны выплатить в апреле 2022 года.

За первое полугодие 2021 года LEGO сообщило о чистой прибыли более чем в 6,3 миллиарда датских крон (954 миллиона долларов), что на 140% больше, чем за аналогичный период 2020-го. Доход компании вырос на 46% до 23 млрд крон.

Доход LEGO начал расти еще на первом году пандемии, тогда в компании объясняли, что из-за карантина в конструктор начали играть и дети, и взрослые. За первое полугодие 2021 года самыми популярными конструкторами были LEGO City, LEGO Star Wars и LEGO Harry Potter.

Кроме того, в первом полугодии компания открыла более 60 новых фирменных магазинов, из них 40 — в Китае. Таким образом, по всему миру есть 737 магазинов LEGO, из них 291 — в Китае.

Напомним, что британским сотрудникам Amazon будут выплачивать еженедельный бонус в размере 50 фунтов стерлингов (около 58 евро) за своевременный приход на работу.