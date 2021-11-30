За минувшие сутки в Николаевской области от COVID-19 привили 6815 жителей.

Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что всего по состоянию на 30 ноября в Николаевской области привили 692 010 человек.

Желающих вакцинировали препаратами:

CORONAVAC — 2334 (1 доза — 771; 2 доза — 1563);

COMIRNATY — 2710 (1 доза — 792; 2 доза — 1918);

ASTRAZENECA — 1129 (1 доза — 63; 2 доза — 1066);

MODERNA — 642 (1 доза — 608; 2 доза — 34).

Привили мобильными бригадами — 1125:

CORONAVAC — 351;

COMIRNATY — 531;

ASTRAZENECA — 192;

MODERNA — 51.

Вакцинировались в пунктах вакцинации — 3271:



CORONAVAC — 1384;

COMIRNATY — 1048;

ASTRAZENECA — 534;

MODERNA — 305.

В центрах вакцинации — 2419:

CORONAVAC — 599;

COMIRNATY — 1131;

ASTRAZENECA — 403;

MODERNA — 286.

Напомним, по состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.