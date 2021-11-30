За минувшие сутки в Николаевской области от COVID-19 привили 6815 жителей.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Сообщается, что всего по состоянию на 30 ноября в Николаевской области привили 692 010 человек.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 1125:
Вакцинировались в пунктах вакцинации — 3271:
В центрах вакцинации — 2419:
Напомним, по состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.
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Медіаситуація в Миколаєві: Нові правила на доступ до міської радиКатерина Середа
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КапсуляціяСтанислав Мартиросов
За минувшие сутки в Николаевской области от COVID-19 привили 6815 жителей.
Об этом информируют на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.
Сообщается, что всего по состоянию на 30 ноября в Николаевской области привили 692 010 человек.
Желающих вакцинировали препаратами:
Привили мобильными бригадами — 1125:
Вакцинировались в пунктах вакцинации — 3271:
В центрах вакцинации — 2419:
Напомним, по состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.