По состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 107 907 (+484) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 146 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2848 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 822, всего — 95 388. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3011, в сутки — 15.
Ранее сообщалось, что в Украине вчера, 29 ноября, зафиксировали 10 554 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умер 561 человек, а 25 318 — выздоровели.
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По состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 107 907 (+484) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 146 случаев COVID-19.
Заболевание установлено у 2848 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 822, всего — 95 388. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3011, в сутки — 15.
Ранее сообщалось, что в Украине вчера, 29 ноября, зафиксировали 10 554 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умер 561 человек, а 25 318 — выздоровели.