По состоянию на 30 ноября в Николаевской области обнаружили 484 новых подтвержденных случая коронавируса.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 107 907 (+484) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 65472 (+264);

Первомайск — 5943 (+16);

Южноукраинск — 3364 (+38);

Вознесенск — 2501 (+19);

Очаков — 1739 (+1).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 146 случаев COVID-19.

Заболевание установлено у 2848 (+1) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 44 человека.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки — 822, всего — 95 388. Умерло всего от последствий COVID-19 — 3011, в сутки — 15.

Ранее сообщалось, что в Украине вчера, 29 ноября, зафиксировали 10 554 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умер 561 человек, а 25 318 — выздоровели.