В Украине вчера, 29 ноября, зафиксировали 10 554 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умер 561 человек, а 25 318 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 1749 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Больше всего новых случаев обнаружили в Киеве (1646), Полтавской (875) и Донецкой (706) областях.

Лаборатории сделали 79 126 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 36 476, методом ИФА — 8839. Также сделали

33 811 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели более 15,8 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

С начала пандемии у нас обнаружили 3 438 381 случай COVID-19. Из них 85 975 человек скончались от осложнений заболевания, а более 2,9 миллиона — выздоровели.

Напомним, что новый вариант коронавируса проник в Бельгию, Францию, Германию, Нидерланды, Данию и Чехию. «Омикрон» секвенировали впервые в Южной Африке, откуда он и происходит.