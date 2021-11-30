Лейтенант из авиации в селе Лиманской Одесской области ломился с топором в квартиру офицерского состава, а когда его попытались задержать, вцепился в палец сержанта полиции. Очевидцы говорят, что он был в состоянии наркотического опьянения.

Об этой ситуации написала «Думская»

Местная жительница проинформировала Раздельнянский районный отдел полиции, что мужчина, одетый в военную форми, при ноже и топоре, выламывает вход в квартиру на пятом этаже дома для офицеров.

На сигнал среагировали патрульные, которые увидели на месте военнослужащего с признаками наркотического опьянения. Тот выпустил топор, но когда его начали задерживать, укусил сержанта из патруля за большой палец правой руки. После этого дебошира смогли обездвижить.

Задержанным выявился действующий военнослужащий одной из частей ВВС Украины, лейтенант Максим.Д 1999 года рождения.

Ранее сообщалось, в Одессе военные по ошибке расстреляли свежий полицейский дрон за ₴1,5 млн.