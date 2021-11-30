Почти полгода назад в Херсоне создали КП «Муниципальная варта», которой так и не выдали охранную лицензию, а значит «стражи» не начали патрулировать город. При этом директор «варты» Вячеслав Дробязко получал каждый месяц по 25 тысяч гривен.

Об этом пишет ресурс «Херсон типичный».

По информации «ХТ», глава «мунварты» увольняется с должности. Перед этим он направил в НАПК декларацию о доходах, в которой указано, что с момента создания коммунального предприятия он получил 125 тысяч гривен.

Тем временем, сама «варта» так и не организовала патрули в вечернее время по городу, предприятию не выдали охранную лицензию, которой добавился Вячеслав Дробязко.

Напомним, в 2018-2020 годах фонд оплаты труда должностных лиц и служащих Николаевского горсовета включал 32,9 миллиона гривен помощи на оздоровление. В 2021 году расходы на оздоровление чиновников запланированы в сумме 15,2 миллиона гривен.