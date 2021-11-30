Жители Первомайска поучаствовали в акции в поддержку пострадавших от гендерно-обусловленного насилия.

Об этом идет речь в сюжете программы «Объектив» на НИС-ТВ.

Мероприятие поддержали местные активисты, студенты и представители власти. Символом акции стали несколько пар красных туфель, которые разместили перед вечным огнем.

Пришли на акцию также девушки, которые лично пережили насилие. Одна из них, Татьяна Карпюк, призвала не молчать об этой проблеме. Некоторые участники акции выразили мнение, что скрывать факт насилия — то же самое, что скрывать болезнь.

— В каждом из нас есть сила, просто это нужно знать и вытягивать ее из себя, и все будет хорошо, — убеждена горожанка Елена. — В любой ситуации нельзя опускать руки. Нужно идти к людям, спрашивать, как поступать, — добавляет участница Анжелика.

Чиновники признают, что насилие — актуальная проблема для Первомайска. Это подтверждает количество зарегистрированных фактов в полиции и соответствующих службах, а также дел в судах.

— С начала года тех, кто привлекался за совершение домашнего насилия впервые, у нас было 180. Повторно на протяжении года к административной ответственности привлекалось 37 человек. Также относительно 16 человек начаты уголовные производства по фактам совершения систематического домашнего насилия, — доложил начальник сектора превенции Первомайского районного отделения полиции Евгений Прусов.

Начальница Первомайского управления соцзащиты Ольга Колесниченко подчеркивает, что в городе существуют факты как скрытого, так и явного насилия в семье.

— Мы говорим о том, что сегодня есть необходимость людям, которые страдают от насилия, обращаться, не бояться, в полицию, в центр социальных служб, в управление по делам детей, потому что сегодня дети — самая уязвимая категория, — считает Ольга Колесниченко.

Руководительница Первомайского городского центра соцслужб Лариса Крыжановская заверила, что их специалисты специально обучены техникам работы как с жертвами жестокого обращения, так и с самими обидчиками.

— Проблема на сегодняшний день есть и ее нужно решать. Не будьте безразличными — если вам известно, что где-то у кого-то происходит насилие, особенно если там есть маленькие дети, обращайтесь: 3-33-10, Корабельная, 3, — сказала Лариса Крыжановская.

Напомним, на территории городского пространства *8 ПРИЧАЛ в Николаеве начала работать художественная выставка против гендерно-обусловленного насилия.