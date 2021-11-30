По состоянию на сегодняшний день Департамент ЖКХ Николаевского горсовета еще не обращался к НКП «Николаевводоканалу» о передаче на его баланс дюкера, проложенного в микрорайон Варваровка.

Об этом сегодня, 30 ноября, в ходе брифинга рассказал директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко.

Он отметил, что ему неизвестно, на какой стадии находится завершение строительства дюкера.

— В настоящее время я не могу сказать, на какой стадии находится процесс завершения строительства этого дюкера. На сегодняшний день мы его еще не обследовали и не готовились к его приему (на баланс, — прим.). Официально нас не приглашали. То, что мы видели в процессе строительства удовлетворяло процентов на 90. Некоторые коррективы мы вносили, некоторые пожелания, — рассказал Борис Дуденко.

Ранее сообщалось, что дюкер в Варваровке при фактической стопроцентной готовности, находится в статусе объекта незавершенного строительства.

Напомним, в сентябре 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил договор с николаевской фирмой ООО «ВиК Технологии» на строительство дюкера через реку Южный Буг за 74 миллиона гривен.

Отметим, что строительство дюкера в Варваровку было начато в 2019 году за счет средств субвенции из государственного бюджета - было потрачено 19,5 миллионов гривен. Для окончания строительства объекта инфраструктуры Николаевский городской совет просил финансирование в 2020 году за счет средств ГФРР в размере 36 миллионов гривен. Еще 21 миллион гривен уже выделен на реализацию проекта из средств городского бюджета Николаева, чтобы завершить строительство дюкера и обеспечить микрорайон водопроводом уже в 2020 году.

5 ноября 2020 года состоялась торжественная церемония запуска водопровода в микрорайон Варваровка.

Напомним, что 27 июня нынешнего года в элементе системы водоснабжения появились крупные трещины. После чего рабочие начали замазывать трещины части дюкера в микрорайоне Варваровка.