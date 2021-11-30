Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение вируса, но усложнит для всех жизнь.

Об этом сообщает пресс-служба ВОЗ.

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

— Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус, — прим.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования, — отмечает организация.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен изоляцией стран юга Африки. Также он не согласен с ограничениями на поездки из-за штамма «Омикрон».