По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации.
— Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы, — сказал Виктор Ляшко.
Он говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января.
— С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волны были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому, — отметил Виктор Ляшко.
Как сообщалось, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.
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По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января.
Об этом он рассказал в интервью BBC.
По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации.
— Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы, — сказал Виктор Ляшко.
Он говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января.
— С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волны были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому, — отметил Виктор Ляшко.
Как сообщалось, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.