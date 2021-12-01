По прогнозам министра здравоохранения Виктора Ляшко, новая волна коронавируса может начаться в Украине в конце января.

Об этом он рассказал в интервью BBC.

По его словам, предотвратить высокую смертность можно с помощью вакцинации.

— Болеют вакцинированные? Да. Но значительно легче. Вакцинация предотвращает в первую очередь тяжелое течение, попадание в реанимацию. Если бы у нас были все вакцинированные, поверьте, с тем процентом вакцинированных, которые попадают в больницы, наша система здравоохранения спокойно справилась бы, — сказал Виктор Ляшко.

Он говорит, что новую волну коронавируса можно ожидать на конец января.

— С коронавирусом трудно что-то прогнозировать, поскольку он разрушает все прогнозы. Даже по этой волны были ожидания на середину ноября, а серьезный скачок пошел в середине октября. Вспышки ковида повторяют сезонные вспышки ОРВИ. Поэтому новую волну можно ожидать на конец января-февраль-март. Если никакие другие мутации не приведут к другому, — отметил Виктор Ляшко.

Как сообщалось, бустерная вакцинация в Украине может появиться в январе-феврале 2022 года или раньше.