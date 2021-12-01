В Украине за минувшие сутки, 30 ноября, заразились коронавирусом 11 960 человек, а умерли — 557.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине госпитализировали 3629 человек, летальных исходов — 557, выздоровели — 26 160.

Больше всего новых случаев за сутки в Киеве (1592), Запорожской (760) и Киевской областях (704).

За все время пандемии в Украине заболел 3 450 341 человек, выздоровели — 2 972 192, летальных исходов — 86 532.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.