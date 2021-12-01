Согласно закону о госбюджете с 1 декабря 2021 года в Украине вырос прожиточный минимум. От его размера зависят социальные и трудовые выплаты, в частности, размер максимального пособия по безработице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон о государственном бюджете на 2021 год.

Прожиточный минимум на одно лицо для трудоспособных граждан вырост с 2379 гривен до 2481 гривен. То есть те, кто получал максимальное пособие по безработице (9516 гривен), размер которого не может превышать четыре прожиточных минимума, с 1 декабря будут получать 9924 гривен в месяц.

Что же касается размера минимального пособия по безработице, то он остается без изменений — 1000 гривен.

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа: до двух лет — 50%, от двух до шести лет — 55, от шести до 10 — 60, свыше 10 лет — 70%. Пособие по безработице выплачивается в зависимости от продолжительности безработицы в процентах к определенному размеру: первые 90 календарных дней — 100%, в течение следующих 90 календарных дней — 80%; в дальнейшем — 70%.

Ранее в Пенсионном фонде Украины рассказали, какие виды выплат увеличатся с 1 декабря в связи с изменением прожиточного минимума.