1 декабря Владимир Зеленский выступает с посланием парламенту о внутреннем и внешнем положении Украины.

Глава государства рассказывает о внутреннем состоянии дел в стране и о внешнеполитической ситуации.

После выступления главы государства, которое не предусматривает вопросов от депутатов, парламентарии рассмотрят 3 проекта постановления о присуждении парламентских премий: № 6339 о присуждении ежегодной премии Рады педагогическим работникам учреждений дошкольного, общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и внешкольного образования, № 6346 о присуждении премии Рады молодым ученым за 2020 год, № 6254 о присуждении ежегодной премии Рады участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, за 2021 год.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря с участием «представителей России» попытки государственного переворота в Украине.