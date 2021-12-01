IT-сфера расширится до 450 тысяч рабочих мест благодаря правовому режиму «Дія Сіті».

Такие обещания давал президент Владимир Зеленский во время своего парламентского выступления сегодня, 1 ноября.

Глава государства подчеркнул, что в Украине существует один из лучших климатов для IT-работников.

— Мы запускаем «Дія Сіті», которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. За пять лет «Дія Сіті» позволит увеличить объем рынка IT вдвое — он будет составлять около $12 млрд. Количество рабочих мест увеличится до 450 тысяч. Это будут одни из лучших условий в мире, — акцентировал президент.

Напомним, Министерство цифровой трансформации Украины и американская компания Apple подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в ходе переписи населения в 2023 году.