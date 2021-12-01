Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине впервые удалось сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию для населения.

Об этом он рассказал 1 декабря в сессионном зале Верховной Рады, выступая со своим ежегодным обращением перед народными депутатами.

Владимир Зеленский отметил, что в 2022 году начнется «Большая термомодернизация», которая, по его словам, позволит застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоресурсы и «впервые получить подлинную энергетическую независимость».

– Энергетический кризис, ограничение в электроснабжении, значительный рост тарифов. Впервые – это не об Украине. Это реалии всего мира, несмотря на которые нам удалось сохранить стабильность в энергетике, сдержать рост цен на жилищно-коммунальные услуги, а цены на электроэнергию для населения – даже снизить, – добавил глава государства.

Ранее сообщалось, что обещая строительство и реконструкцию мостов по Украине в ближайшие годы, президент Владимир Зеленский не назвал ни Варваровский мост, ни «японский» мост в Николаеве.