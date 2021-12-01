Украинский спутник «Сич» прошел все испытания и готовится к отправке в Соединенные Штаты, откуда аппарат должен быть запущен в космос.
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
По его словам, в ближайшие дни спутник отправят из Днепра в США на пусковую базу на мысе Канаверал во Флориде. Тафтай говорит, что все параметры спутника отвечают техническим требованиям.
— Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем, – отметил глава агентства.
Запуск спутника компанией Илона Маска SpaceX намечен на 10 января 2022 года. Сначала спутник планировалось запустить в декабре 2021 года, но SpaceX перенесла полет.
Напомним, что основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».
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Украинский спутник «Сич» прошел все испытания и готовится к отправке в Соединенные Штаты, откуда аппарат должен быть запущен в космос.
Об этом сообщил глава Государственного космического агентства Владимир Тафтай.
По его словам, в ближайшие дни спутник отправят из Днепра в США на пусковую базу на мысе Канаверал во Флориде. Тафтай говорит, что все параметры спутника отвечают техническим требованиям.
— Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем, – отметил глава агентства.
Запуск спутника компанией Илона Маска SpaceX намечен на 10 января 2022 года. Сначала спутник планировалось запустить в декабре 2021 года, но SpaceX перенесла полет.
Напомним, что основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».