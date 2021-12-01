Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд изменений, которые произойдут в Украине в 2022 году. Так, впервые отцы получили право уходить в отпуск по уходу за новорожденными.

Об этом он сообщил во время ежегодного выступления с посланием к парламенту сегодня, 1 декабря, пишут НикВести.

Так, будут обеспечены равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. В частности, устраняются законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком.

– Мы впервые ввели комплексный подход к решению проблем людей, которые сталкиваются с разными барьерами. Это люди с инвалидностью с детства, которым повышены размеры надбавки по уходу; это малообеспеченные семьи, для которых размер выплат увеличился на 50% и составляет 5 тысяч 500 гривен; это и дети, пострадавшие от взрывоопасных предметов, – им впервые установлена помощь; это и люди, пострадавшие от насилия в семье, – впервые введена субвенция на создание шелтеров для них; это и семьи с детьми; папы, впервые получившие право уходить в отпуск по уходу за новорожденными. Мы увеличили размер государственной помощи на детей, имеющих тяжелые заболевания. Все это – черты страны с европейским лицом. Или проще – страны с человеческим лицом, – сказал Владимир Зеленский.

Напомним, что 15 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который предоставляет отцам возможность брать отпуск до двух недель при рождении ребенка.