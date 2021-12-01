Порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, занял 3-е место в номинации «Зерновой терминал года» по объему перевалки зерновых грузов 2020/2021 МГ.

Подведение итогов года прошло в рамках Национального морского рейтинга Украины, сообщает пресс-служба компании.

Награждение состоялась в Одессе на VI международной конференции «Зерновые терминалы, новые проекты, оборудование и технологии 2021», организатором которой является издательство «Порты Украины».

— Каждый день мы стараемся быть лучше, чем были вчера. Мы постоянно совершенствуем нашу работу: ориентируемся на потребности клиентов и тренды глобального рынка. Эта номинация — еще одно подтверждение нашей сплочённой и качественной работы, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

Главными критериями оценивания победителей среди предприятий морской отрасли Украины являлись профессионализм и объективные достижения, которые были подтверждены морским сообществом.

По итогам 10 месяцев 2021 года порт «Ника-Тера» перевалил более 6 миллионов тонн грузов и обработал 371 судно. Всего в 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллиона тонн грузов. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллиона тонн или 75 % от общего объёма, навалочные — 1,27 миллиона тонн (18%), наливные — 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Напомним, в октябре 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 867 тысяч тонн грузов, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 14%.