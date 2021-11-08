В октябре 2021 года порт «Ника-Тера», входящий в Group DF, перевалил 867 тысяч тонн грузов, превысив аналогичный показатель предыдущего года на 14%.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Структура перевалки в октябре выглядела следующим образом:

зерновые, зернобобовые, масличные культуры и продукты их переработки — 664 тысячи тонн (77% от общего объема перевалки);

навалочные грузы открытого хранения — 148 тысяч тонн (17%);

наливные грузы — 35 тысяч тонн (4%);

удобрения — 20 тысяч тонн (2%).

— В октябре у нас неплохой результат. Совместно с компанией «Ника Транс Логистика» мы впервые отработали новую логистическую цепочку: осуществили перевалку жидкого КАСа из танкера каботажного плавания в морской танкер. Произведенные на Черкасском «Азоте» удобрения были доставлены в наш порт по Днепру и успешно отгружены на экспорт. Мы опробуем новые технологические и логистические решения. Мы находимся в постоянном поиске решений, которые бы позволили нашим клиентам сократить стоимость транспортировки, — прокомментировал СЕО порта «Ника-Тера» Алим Агакишиев.

По его словам, за 10 месяцев 2021 года порт перевалил 6 миллионов тонн грузов и обработал 371 судно, что свидетельствует о постепенном восстановлении объемов перевалки на уровень 2019 года.

Ранее сообщалось, что в развитие порта Group DF Дмитрия Фирташа инвестировано более 1,5 милларда гривен. Группа строит порт нового поколения, ориентированный на внедрение современных технологических решений, которые отвечают мировым стандартам.

Порт продолжает реализацию программы по увеличению пропускной способности порта, в рамках которой уже построен новый весовой комплекс, увеличено количество причалов до 8 протяженностью 1900 метров, доведен до 10 единиц парк локомотивов, увеличена протяжённость собственных ж/д путей до 23 км, закуплена новая техника для перевалки грузов.

В 2020 году терминал принял 409 судов, перегрузив 7,380 миллиона тонн грузов. Структура грузооборота выглядела таким образом: зерновые, зернобобовые и масличные грузы составили более 5,55 миллиона тонн или 75 % от общего объёма, навалочные — 1,27 миллиона тонн (18%), наливные — 323 тысячи тонн (4 %), минеральные удобрения — 215 тысяч тонн (3%).

Также напомним, что недавно порт «Ника-Тера» принял судно с самой большой длиной за свою историю — сухогруз Cymona Glory (Маршалловы острова), вместимостью до 66 тысяч тонн.