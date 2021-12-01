За 10 месяцев 2021 года в Николаевской области зафиксировали 398 случаев ВИЧ-инфекции и 142 случая СПИДа.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

«1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Люди во всем мире объединяются, чтобы поддержать людей, живущих с ВИЧ, и вспомнить тех, кто потерял свою жизнь из-за этого заболевания. Это возможность еще раз напомнить себе и близким о необходимости регулярного тестирования на ВИЧ», — говорится в сообщении.

По оценкам ВОЗ, к концу 2020 года почти 38 миллионов человек в мире живут с подтвержденным диагнозом ВИЧ. В Украине их количество превышает 250 тысяч. Более 4 тысяч украинцев имеют синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД).

За январь-октябрь 2021 года в Украине официально зарегистрировано 12,6 тысячи случаев ВИЧ-инфекции, 3,5 тысячи случаев СПИДа и 1,6 тысячи случаев смерти, вызванных СПИДом, среди граждан Украины и 28 случаев ВИЧ-инфекции среди иностранцев.

В Николаевской области за январь — октябрь 2021 года зарегистрировано:

398 случаев ВИЧ-инфекции (35,7 на 100 тысяч населения);

142 случая СПИДа (12,8 на 100 тысяч населения);

79 случаев смерти от СПИДа (7,1 на 100 тысяч населения).

На 1 октября 2021 года в Николаевской области 8,2 тысячи ВИЧ-положительных лиц и 1,7 тысячи больных СПИДом, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения.

Отмечается, что быстрый тест на ВИЧ можно бесплатно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах «Доверие», в центрах СПИДа и т.д.

«Это безболезненно, требует только капли крови и 15 минут времени. Также сейчас существует инновационный способ тестирования на ВИЧ: оральный тест. Его можно пройти, не выходя из дома. Заказать тест можно бесплатно на сайте», — добавили в МОЗ.

Ранее группа японских исследователей сообщила, что вакцина, которую они разрабатывают, успешно ликвидировала в организме обезьян вирус, вызывающий СПИД.