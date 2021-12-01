Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева привлекла из Нидерландов гуманитарную помощь для медучреждений области.

Как сообщила она на своей странице в Facebook, груз уже прибыл в Украине и вскоре будет направлен в николаевские больницы.

— Светлые дела: не словом, а делом! Важный гуманитарный груз для больниц Николаевщины прибыл в Украину. Недавно, общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты разрешения. Активизировали гуманитарное направление. Поскольку нрав любит благие намерения – по моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер, – сообщила Анна Замазеева.

Глава облсовета рассказал, что больницу Николаевщины получат:

41 кровать с электрической регулировкой;

инвалидные кресла;

ходунки для пациентов с проблемами опорно-двигательного аппарата;

две моющие машины для больничных коридоров.

— После прохождения комиссии в Министерстве социальной политики этот гуманитарный груз будет распределяться в областные лечебные учреждения согласно потребностям учреждений. Приобщайтесь к светлым делам!, – сообщила Анна Замазеева.

Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что правительство выделило субвенцию для повышения мощностей существующих кислородных систем в медучреждениях региона, определенных как госпитали для лечения коронавируса.