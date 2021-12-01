Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева привлекла из Нидерландов гуманитарную помощь для медучреждений области.
Как сообщила она на своей странице в Facebook, груз уже прибыл в Украине и вскоре будет направлен в николаевские больницы.
— Светлые дела: не словом, а делом! Важный гуманитарный груз для больниц Николаевщины прибыл в Украину. Недавно, общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты разрешения. Активизировали гуманитарное направление. Поскольку нрав любит благие намерения – по моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер, – сообщила Анна Замазеева.
Глава облсовета рассказал, что больницу Николаевщины получат:
— После прохождения комиссии в Министерстве социальной политики этот гуманитарный груз будет распределяться в областные лечебные учреждения согласно потребностям учреждений. Приобщайтесь к светлым делам!, – сообщила Анна Замазеева.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что правительство выделило субвенцию для повышения мощностей существующих кислородных систем в медучреждениях региона, определенных как госпитали для лечения коронавируса.
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Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева привлекла из Нидерландов гуманитарную помощь для медучреждений области.
Как сообщила она на своей странице в Facebook, груз уже прибыл в Украине и вскоре будет направлен в николаевские больницы.
— Светлые дела: не словом, а делом! Важный гуманитарный груз для больниц Николаевщины прибыл в Украину. Недавно, общаясь с начальником управления здравоохранения Максимом Безносенко, встал вопрос оснащения наших «ковидных» больниц. Сразу начала искать варианты разрешения. Активизировали гуманитарное направление. Поскольку нрав любит благие намерения – по моей инициативе быстро отреагировал голландский волонтер, – сообщила Анна Замазеева.
Глава облсовета рассказал, что больницу Николаевщины получат:
— После прохождения комиссии в Министерстве социальной политики этот гуманитарный груз будет распределяться в областные лечебные учреждения согласно потребностям учреждений. Приобщайтесь к светлым делам!, – сообщила Анна Замазеева.
Напомним, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что правительство выделило субвенцию для повышения мощностей существующих кислородных систем в медучреждениях региона, определенных как госпитали для лечения коронавируса.