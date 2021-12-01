Лайтеру с почти 300 пассажирами было отказано в доступе в порт Пуэрто-Мадрин на юге Аргентины, а его пассажирам дали указание изолироваться в каютах.

Об этом пишет Le Figaro.

Опасения связаны с быстрым распространением по всему миру штамма «Омикрон». Министерство здравоохранения Аргентины заявило в своем заявлении, что оно «приказало изолировать всех пассажиров на борту корабля» только после положительного теста.

После предупреждения на борту о возможном положительном случае, тесты ПЦР были проведены в течение 24 часов на 170 пассажирах и 156 членах экипажа, «все отрицательные, в том числе и у подозрительного лица», которые, тем не менее, все равно остались на судне.

Но член экипажа из медперсонала после пересдачи теста показал положительный результат на антиген. По словам капитана корабля, у этого человека нет симптомов.

Напомним, агентство общественного здоровья Швеции подтвердило один случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в стране.