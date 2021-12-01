США подтвердили первый случай заражения штаммом «Омикрон» у человека, прошедшего полный курс вакцинации против коронавируса.

Об этом в ходе пресс-брифинга сообщил советник президента США по вопросам общественного здоровья Энтони Фаучи, передает агентство Reuters.

Случай заражения новым штаммом Омикрон обнаружили у пациента, вернувшегося 22 ноября из Южно-Африканской Республики в США. Положительный результат теста на коронавирус пришел 30 ноября.

Энтони Фаучи добавил, что зараженный получил две дозы вакцины, но не имел третьей (бустерной) прививки против COVID-19.

Пациент сейчас находится на самоизоляции, а все люди, близко контактировавшие с ней, получили негативный результат анализа на коронавирус.

Ранее Всемирная организация здравоохранения предупредила, что штамм коронавируса «Омикрон» представляет опасность миру из-за высоких темпов его распространения.