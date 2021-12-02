Ученые канадского университета Манитобы выяснили, что из-за глобального потепления в Арктике будет идти больше дождя, чем снега.

Об этом сообщает The Guardian.

Согласно результатам исследования, на сегодняшний день в Арктике уже идет больше дождя, чем снега. Однако смена осадков в регионе произойдет на десятилетие быстрее, чем предполагалось — после того, как температура в мире поднимется на 3 градуса.

Это приведет к вымиранию некоторых видов животных, в частности диких карибу, северных оленей и овцебыков. Из-за того, что осадки в виде дождя на поверхности земли будут превращаться в лед, животные, скорее всего, лишатся возможности питаться.

Кроме того, быстрое нагревание в Арктике может усилить наводнения и другие экстремальные погодные явления в Европе, Азии и Северной Америке.

Ранее эксперты отметили, что около одного миллиарда человек постигнет невыносимая жара. В частности, если глобальные температуры поднимутся на два градуса по Цельсию.