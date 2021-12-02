Американская писательница Элис Сиболд публично извинилась перед Энтони Бродуотером, который провел 16 лет в тюрьме по ложному обвинению в ее изнасиловании.

История с изнасилованием Элис Сиболд подробно описана в ее автобиографическом романе «Счастливая» 1999 года, который стал коммерчески успешным и повлиял на дальнейшую карьеру писательницы, пишет BBC News.

Само же нападение на Элис Сиболд произошло в 1981 году, когда она была 18-летней студенткой. Позже она сообщила в полицию, что встретила на улице чернокожего мужчину, который, как она считала, напал на нее. Вскоре полицейские задержали Энтони Бродуотера.

Во время опознания в полиции Элис Сиболд указала на другого человека, но позже опознала Энтони Бродуотера в суде. В 1982 году ему вынесли приговор, и он 16 лет просидел в тюрьме. Он всегда настаивал на своей невиновности.

Но в 2021 году продюсер Тимоти Муччианте, работавший над экранизацией «Счастливой», обратил внимание на расхождения между книгой и сценарием фильма. Он нанял частного детектива, чтобы проверить доказательства вины осужденного. В результате оказалось, что произошла судебная ошибка, и дело Энтони Бродуотера отправили на пересмотр, а 22 ноября 2021 года его оправдали.

После этого Элис Сиболд заявила, что в 1982 году пыталась добиться справедливости, а не сломать жизнь другого человека.

— Больше всего я сожалею о том, что жизнь, которую вы могли бы прожить, была несправедливо отнята у вас. И я знаю, что никакие извинения не могут изменить того, что с вами произошло, — сказала Элис Сиболд.

Элис Сиболд рассказала, что с тех пор, как Энтони Бродуотера оправдали, она пытается осознать все случившееся, а настоящий насильник никогда не будет найден.

Сам Энтони Бродуотер через своих адвокатов сообщил, что принимает извинения Элис Сиболд.

Напомним, в январе этого года суд по делам банкротства в американском штате Делавэр обязал продюсерскую компанию Weinstein Company выплатить 17,1 миллиона долларов женщинам, подвергшимся со стороны Харви Вайнштейна насильственным действиям сексуального характера.