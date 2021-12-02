Сотрудники КП «Николаевводоканал» запускают ежегодную акцию — с 1 по 31 декабря все должники могут заключить договор реструктуризации долга без первого взноса.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

В прошлом году более 100 потребителей воспользовались возможностью заключить договор и платить долг по частям, не увеличивая его.

Указано, что если лицевой счет пользователя услуг находится в реестре должников и он не может оплатить долг одной суммой, нужно подать заявку на заключение договора о поэтапном погашении долга без предварительного взноса. Это можно сделать по телефонам: 0512-67-09-52, 70-98-44, 70-95 -25.

— Водоканал всегда ищет пути решения проблем своих потребителей, имеющих долг за услуги водопотребления. Мы просим решать вопросы задолженности в досудебном порядке, поскольку судебные издержки и сбор Государственной исполнительной службы становятся дополнительной финансовой нагрузкой на абонентов. Не ждите суда, отключения от услуг или блокировки банковских счетов и ограничений в пользовании собственными средствами — обратитесь в абонентский отдел. Не медлите, мы ждем Вас, — отметили на предприятии.

Напомним, по состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность горожан перед коммунальным предприятием «Николаевводоканал» составляет больше 134 миллионов гривен.