По состоянию на 1 ноября 2021 года задолженность горожан перед коммунальным предприятием «Николаевводоканал» составляет больше 134 миллионов гривен.

На предприятии просят николаевцев оплатить долг или заключить договор реструктуризации, говорится в сюжете «Объектив» на телеканале НИС-ТВ.

Указывается, что параллельно с модернизацией и реконструкцией сетей «Николаевводоканал» занимается ремонтом устаревших систем водоснабжения и водоотведения. Каждый порыв водопровода обходится предприятию в сотни тысяч гривен, большая часть которых уходит на покупку деталей для восстановления целостности сети.

— Возможность «Николаевводоканала» закупать оборудование напрямую зависит от добросовестности абонентов, которые должны оплачивать за полученную услугу. В то же время статистика расчетов населения с коммунальным предприятием резко ухудшилась, – сказано в сюжете.

Пресс-секретарь «Николаевводоканала» Ирина Крисанова

Пресс-секретарь «Николаевводоканала» Ирина Крисанова сообщила, что такая сумма задолженности может привести к прекращению работы предприятия.

— Такая сумма – критическая для работы предприятия, учитывая подорожание электроэнергии. Такая неуплата за услуги может стать критической в работе предприятия и остановить его, потому что мы должны своевременно закупать ремонтные материалы, своевременно оплачивать электроэнергию. Поэтому для того, чтобы мы могли выполнять оперативные работы мы обращаемся к нашим абонентам с просьбой своевременно и в полном объеме оплачивать услуги. Если такой возможности нет, то, пожалуйста, обратитесь в водоканал для заключения договора реструктуризации долга и оплачивайте удобными для вас частями, – сказала Ирина Крисанова.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Николаевводоканал» получит 5,1 миллиона евро финансовой помощи от фонда Е5Р на развитие структуры водоснабжения и водоотведения.