Депутат Николаевского облсовета Александр Мосин считает, что Ассоциация городов Украины отстояла интересы громад при принятии изменений в Налоговый кодекс.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений. «За» проголосовали 255 нардепов.

Депутат Николаевского облсовета Александр Мосин отметил, что принятый законопроект является одним из трех входящих в бюджетный пакет 2022 года.

— Да, нам совместными усилиями удалось не допустить освобождения земель железных дорог от налогообложения платы за землю. Если бы в принятой редакции законопроекта содержалась такая норма, «Укрзалізниця» вообще не платила бы плату за землю в бюджеты общин, — отметил Александр Мосин.

Кроме того, депутат отметил, что законом меняется налогооблагаемая база и сам плательщик розничного акциза на табак — уплата этого налога будет производиться производителями и/или импортерами, в том числе в розничной торговле.

— В целом изменения касаются обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений — документ учитывает замечания и предложения Ассоциации городов, в частности представления органам местного самоуправления контролирующими органами отчетности в разрезе всех налогоплательщиков, а не только по юридическим лицам (АМУ удалось восстановить эту норму); перечисления НДФЛ, начисленного налоговым агентом по доходам от продажи альтернативной электроэнергии в соответствующий бюджет по местонахождению (непосредственному расположению) таких генерирующих установок. Указанные изменения вступают в силу со дня, следующего за днем их опубликования; возобновление индексации нормативной денежной оценки земель, что обеспечит дополнительно 2 миллиарда гривен поступлений платы за землю в бюджеты громад, — рассказал Александр Мосин.

Напомним, что в Николаеве городская власть предложила повысить ставки местных налогов, сейчас проект решения передадут на изучение депутатов горсовета и общественности.