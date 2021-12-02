В городе Доброполье Донецкой области 90 шахтеров организовали протест против задержания задолженности по зарплате и отказались подниматься на поверхность.

Об этом уведомляет hromadske.

Речь идет о работниках участка № 2 шахты «Алмазная», принадлежащей госпредприятию «Добропольеуголь — добыча». В целом эта организация должна своим работникам более 100 миллионов гривен.

К протестующим уже приехало руководство — продолжаются переговоры.

По предварительной информации Волынца, о недовольстве ситуацией и готовности присоединиться к шахтерам «Алмазной» заявляют другие работники шахтоуправления «Добропольское», структурное подразделение госпредприятия «Добропольеуголь — добыча».

Ранее сообщалось, что шахты, находящиеся под контролем пророссийских террористов, пришли в запустение, нынешнее состояние подъемников угрожает шахтерам, работающим за копейки.