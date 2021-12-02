Главой совета директоров компании The Walt Disney с 31 декабря станет Сюзан Арнольд — она первая женщина, возглавит компанию за 98 лет ее существования.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на заявление компании.

Сюзан Арнольд заменит в должности главы совета директоров Роберта Айгера, который также в прошлом году покинул пост главного исполнительного директора Disney. Так, в конце 2021 года Айгер полностью отходит от руководства компанией.

Сюзан Арнольд 14 лет была членом совета Disney и с 2018 года занимала должность независимого главного директора. По словам Айгера, Арнольд — «идеальный выбор» на его место и в дальнейшем компания «имеет хорошие возможности для успеха».

Новая глава вместо этого обещает «служить долгосрочным интересам акционеров» и сотрудничать с исполнительным директором Бобом Чапеком.

В то же время, как пишет BBC, несколько других руководителей Disney объявили о планах уйти из компании до конца 2021 года. Так, увольняется творческий директор студии Disney Алан Хорн, президент и главный креативный директор Disney Branded Television Гарри Марш и генеральный юрисконсульт компании Алан Браверман.

Сюзан Арнольд за последние 8 лет была исполнительным директором инвестиционной компании Carlyle Group, а также занимала менеджерские должности в компании потребительских товаров Procter and Gamble и сети быстрого питания McDonald's.

Напомним, что корпорация The Walt Disney Company закрывает студию Blue Sky Studios, создавшую такие знаменитые мультипликационные фильмы, как «Ледниковый период», «Рио», «Роботы», «Хортон», «Эпик» и «Фердинанд».