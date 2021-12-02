По состоянию на 2 декабря в Николаевской области выявлено 424 новых подтвержденных случая коронавируса.

Такие данные приводятся на странице Николаевской облгосадминистрации в Facebook.

Из всех 108737 (+424) подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев – 65845 (+208);

Первомайск – 6016 (+28);

Южноукраинск – 3383 (+3);

Вознесенск – 2511 (+7);

Очаков – 1747 (+7).

На других территориях, в том числе, в отдельных территориальных общинах, за прошедшие сутки зафиксировано 171 случай COVID-19.

Всего COVID-19 заболели 2870 (+13) работников учреждений здравоохранения, из которых умерло – 44 человека. При этом за сутки выздоровели 529 человек, всего – 96585. Умерло всего от последствий коронавируса 3050 человек, за сутки – 21.

Напомним, что с 26 октября Николаевская область перешла в «красную» зону карантина. В частности, в случае отсутствия у посетителей/персонала зеленого COVID-сертификата или негативного ПЦР-теста (срок действия – 72 часа), в «красной» зоне будет действовать запрет на: