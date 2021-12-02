В аэропорту «Борисполь» правоохранители обнаружили 14 COVID-сертификатов с признаками подделки.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным правоохранителей, с 29 ноября по 1 декабря на территории аэропорта 14 человек предъявили документы о вакцинации с признаками подделки.

Полиция открыла уголовные производства по статье 358 Уголовного кодекса Украины о подделке, а также использовании поддельных документов. По каждому из фактов будет проведена проверка и предоставлена соответствующая правовая квалификация.

Напомним, в Министерстве здравоохранения готовы простить украинцев, которые приобрели липовое подтверждение вакцинации, и дать им возможность привиться по-настоящему. Новую программу назвали «ковидной амнистией».