«Азвирт» и «Ростдорстрой» заканчивают ремонт дорожного покрытия трассы Н-11 «Днепр-Николаев» на участке в обход Баштанки и на отрезке I категории трассы от села Калиновка до Николаева.

Об этом информирует Служба автомобильных дорог Николаевской области.

Общая протяженность трех отрезков составляет 16,4 км. Здесь выполнены следующие основные работы:

Устроена нова конструкция дорожной одежды (многослойного дорожного полотна, — прим.);

Выполнен комплекс работ по обеспечению безопасности движения;

Устроены тротуары, тактильная плитка, электроосвещение;

Установлены новые автопавильоны и пешеходные переходы;

Нанесены разметки и шумовые полосы.

— Автомобильная дорога Н-11 Днепр-Николаев в пределах Николаевской области имеет протяженность 140 километров. Только в течение 2020 – 2021 годов удалось отремонтировать более половины автодороги – 76 километров, — отмечается в сообщении.

Напомним, ремонт участка дороги Н-11 «Николаев-Днепр» на обходе города Баштанка возобновили в августе этого года. Работы пришлось приостановить на год для корректировки проекта, поскольку ранее здесь были обнаружены грунтовые воды.

Как известно, в апреле 2020 года Служба автодорог Николаевской области объявила торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр – Николаев», через Кривой Рог (на участке км 314+000 – км 319+335). Тогда в торгах победила фирма «Ростдорстрой» с которой был заключен договор на сумму 194 миллиона 232 тысячи.

В 2021 году Служба автодорог объявила ещё одни торги на текущий средний ремонт трассы Н-11 «Днепр – Николаев» на том же участке, в которых победу вновь одержала фирма «Ростдорстрой» с предложением в 51,2 миллиона гривен.

Указывается, что изначально дорогу планировали отремонтировать в 2020 году, но вскоре после проведения торгов решили, что в течение года выполнят 50% работ, а остальные – перенесут на 2021. Однако в ходе выполнения работ выяснилось, что за время пока дорогу не ремонтировали грузовики разбили ее больше, чем это учли при проектировании ремонта.