В Николаеве провели новую врезку в дренажную систему ливневой канализации города на проспекте Богоявленский в микрорайоне ЮТЗ.

Об этом сообщили на коммунальном предприяти «ЭЛУ Автодорог».

Дождеприемник установили возле пешеходного перехода на углу проспекта Богоявленский и улицы Театральной, подключив его к системе водоотвода.

«После установки несущих конструкций и подключения к дренажной трубе произвели установку гильзы с решетками и асфальтирование ливневого колодца», — добавили на предприятии.

Ранее в «ЭЛУ автодорог» заявили, что в течение полугода будет решена проблема коллектора на «Дормашине».