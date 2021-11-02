В Николаеве проведут реконструкцию ливневого коллектора на проспекте Центральном в районе «Дормашины». Кроме того, в микрорайоне Намыв прокладывают новую магистраль канализационных дождеприемников.

Об этом рассказал директор КП «ЭЛУ автодорог» Виталий Шевченко во время брифинга во вторник, 2 ноября, пишут НикВести.

Виталий Шевченко напомнил, что был обследован ливневый коллектор на проспекте Центральном в районе «Дормашины». По результатам которого был разработан проект его реконструкции.

– В этом году было проведено крупнейшее обследование, такого не делали ни разу, была привлечена компания, которая сделала полностью видеосъемку каждого квадратного метра, мы нашли ряд проблем, которые показали, почему эта вода не проходит и где сечение канала было уменьшено до такой степени, что он не способен справиться. Сейчас проектная организация работает над этим вопросом. Я думаю, что в течение полугода будет решена та проблема, которая сегодня есть. Я думаю, что он будет справляться так, как должен изначально. Я считаю, что это очень сильное достижение этого года, – подчеркнул директор КП.

Кроме того, он отметил, что продлевается новая магистраль канализационных дождеприемников по улице Озерной.

– У нас есть улица Озерная, которая имеет два низких места, одно из них в районе парка и поворота на береговую линию в сторону «Тавирии В». Там сейчас кладётся новая ветка порядка 150 метров, с новыми отводами, новыми колодцами. Подрядчик делает там новую дорогу. Новые магистрали, которые будут отводить воду с этой улицы. Мы считаем, что они смогут на 80-85% разгрузить улицу от воды даже при сильных потоках, – отметил он.

Также решается проблема с затоплением по улице Садовой, где поэтапно добавляют новые дождеприемники.

– Всем известно, что улица Садовая – это одно из самых низких мест в Николаеве. Там не хватает количества ливнеприёмников, мы их добавляли и добавляем и смотрим после каждого дождя, где их не хватает и планируем в следующие этапы добавлять, – заверил Виталий Шевченко.

Ранее сообщалось, что Департамент ЖКХ горсовета Николаева заказал проект строительства ливневых коллекторов на проспекте Центральном в районе Дормашины.

В Николаеве днем 14 июня продолжилась непогода в виде проливного дождя, из-за этого подтопленными оказались несколько улиц, в том числе и в центре города.

Глава администрации Центрального района Александр Береза считает, что район Дормашины постоянно затапливает во время дождей из-за того, что ранее в этом месте проходило русло древней реки.