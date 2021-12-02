Компания Google уведомила клиентов о росте цен на свои услуги. Изменение тарифной сетки началось после подписания закона о «налоге на Facebook», пролоббированном главой финкомитета Верховной Рады Даниилом Гетманцевым.

Об этом сообщает AIN.UA.

Летом этого года закон No1525-IX дождался президентской подписи и вступил в силу. Согласно нему, Украина добавила 20% НДС онлайн-сервисам, которыми владеют компании-нерезиденты.

Чтобы компенсировать убытки Google начал забирать дополнительную плату в размере 20% со своих пользователей из Украины.

— Во исполнение местного законодательства в Украине Google начинает взимать 20% НДС на цифровые услуги для физических лиц и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас есть бизнес-счет в Украине, это значит, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юридического лица […] Согласно условиям использования Google Cloud for Business, вы будете нести ответственность за оценку и уплату любых налогов в Украине, — сказано в письме, которое компания рассылает своим пользователям.

Напомним, в Украине появилось первое мобильное приложение WhiteRibbonUA для помощи женщинам и детям, которые пережили домашнее насилие.