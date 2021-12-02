Администрация КП «Теплоснабжение и водо-канализационное хозяйство» сообщила о поднятии цен на холодное водоснабжение для жителей Южноукраинска.

Объявление опубликовали 18 ноября на сайте предприятия.

При этом указано, что тариф возрастет с 4 ноября. То есть, в начале декабря население получит платежи за ноябрь по новым ценам. Согласно решению исполкома № 350 от 2 ноября, стоимость холодного водоснабжения повышена на 75,5%, водоотвода — более чем на 83%.

Один кубометр холодной воды теперь стоит 26,68 гривен по сравнению с 15,20 гривнами, как было ранее. Цена одно кубометра стоков — 32,29 гривны вместо 17,62 гривен.

Напомним, в феврале текущего года в Южноукраинске уже повышали тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет Южно-Украинская АЭС.