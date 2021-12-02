Житель Николаева написал на воротах Центрального районного отделения полиции слово «псарня», а в суде объяснил, что это были малярные работы.

Соответствующее видео опубликовал экс-сотрудник УМВД Украины в Николаевской области Игорь Блошко на своей странице в Facebook.

На видео обвиняемый говорит судье, что оскорбительная надпись краской — часть малярных работ и «обычная писанина». «Как перед покраской сначала грунтуют», — привел пример нарушитель.

Однако судья настояла на том, что словом «псарня» грунтовать не стоит. В качестве альтернативы она предложила фразу «Доброе утро» и пожелания здоровья. Судья считает, что их уместнее было бы написать на воротах.



— Мое мнение, что Рожок (фамилия нарушителя, — прим.) вредитель, а не хулиган. Состава административного правонарушения «Мелкого хулиганства» я здесь не вижу, — поделился публикации Игорь Блошко.

Напомним, Калушский горрайонный суд оштрафовал гражданина Армении за то, что в Facebook он опубликовал фотографию президента Владимира Зеленского со свастикой на лице.