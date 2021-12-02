Калушский горрайонный суд оштрафовал гражданина Армении за то, что в Facebook он опубликовал фотографию президента Владимира Зеленского со свастикой на лице.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на постановление суда от 22 ноября 2021 года.

В конце сентября гражданин Армении опубликовал пост с фотографией Зеленского и свастикой. Правоохранители обнаружили сообщение, когда мониторили Facebook.

Действия мужчины квалифицировали по статье 173-1 Кодекса об админправонарушениях — распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения. Указывается, что пользователь Facebook свою вину признал.

Суд решил оштрафовать нарушителя на 255 гривен — максимальный штраф по этой статье. Также мужчина должен уплатить 454 грн судебного сбора.

Постановление суда можно обжаловать в течение 10 дней после его вынесения. Если обжалование не будет, решение вступит в силу.

Указывается, что в марте суд в Чернигове оштрафовал местного жителя на 14 450 грн за лайки чужих постов в социальной сети «Одноклассники» о призывах свергнуть Зеленского с должности президента и призывы о физической расправе.

Обвиняемый свою вину признал и сказал, что лайкал посты знакомой из-за того, что считал их «актуальными». Также он заявил, что жалеет о содеянном и кающемся.

А в 2019 году суд вынес предупреждение 16-летней активистке и 20-летнему активисту из Ровно из-за пикета об импичменте Зеленском.

Напомним, один из создателей проекта гражданских расследований Bellingcat Элиот Хиггинс заявил, что ощущает стыд за сегодняшний разговор президента Владимира Зеленского с журналистами.