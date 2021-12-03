После многочасового нахождения в открытом космосе два американских астронавта вернулись на борт Международной космической станции (МКС), совершив успешную замену вышедшей из строя антенны.

Об этом сообщило NASA.

Астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон успешно установили антенный узел S-диапазона (SASA) на ферменной конструкции Port-1 и демонтировали вышедшую из строя антенну. Кроме того, пара выполнила предварительные задачи по конструкции фермы Port-4.

— Новая антенна работает в штатном режиме, — сообщили в NASA.

Выход астронавтов NASA начался в 06:15 по времени Восточного побережья США из модуля Quest. Он продолжался более шести часов.

Для проведения работ и перемещения вдоль станции Маршберн и Бэррон использовали роботизированную руку-манипулятор Canadarm-2. Ею c борта МКС управлял астронавт Европейского космического агентства (ESA) Маттиас Маурер.

Это уже пятый выход в открытый космос для Маршберна и первый для Бэррон.

За более чем 20-летнюю историю МКС уже 249 человек из 19 стран осуществили выход в космический вакуум с ее борта.

Напомним, Украина планирует присоединиться к программе NASA по отправке людей на Луну.