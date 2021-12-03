В Украине вчера, 2 декабря, зафиксировали 13 777 новых случаев коронавирусного заболевания. От осложнений умерли 509 человек, а 22 893 — выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2992 человека с подозрением или подтвержденным COVID-19. Всего в стране провели 16 миллионов ПЦР-тестирований на коронавирус.

С начала пандемии обнаружили 3 477 649 случаев COVID-19. Из них 87 566 человек умерли от осложнений заболевания, а более 3 миллионов — выздоровели.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения готовы простить украинцев, которые приобрели поддельные сертификаты о вакцинации, и дать им возможность привиться по-настоящему.