В Испании, а также в штатах США – Нью-Йорке, Калифорнии, Колорадо, Миннесоте и на Гавайях – выявили первые случаи штамма «омикрон».

Как пишет Reuters, региональные власти Мадрида заявили в четверг, что обнаружили первый в Испании случай варианта «омикрон» у вакцинированного человека, не путешествовавшего в страны риска, а также изучает два схожих случая.

В частности, 62-летний мужчина в Мадриде, у которого с 29 ноября проявились легкие симптомы, находится на изоляции дома, а лица, с которыми он контактировал, находятся на карантине. В других случаях лица тоже имели лишь легкие симптомы и не путешествовали в страны риска.

Помимо этого случаи «омикрон» зафиксировали ещё в пяти штатах США.

В частности, случай заражения вариантом коронавируса «омикрон» подтвердили в Нью-Йорке. Калифорния, Колорадо и Миннесота также выявили случаи заражения «омикрон» среди пациентов, которые были полностью вакцинированы и имели легкие симптомы, тогда как Гавайи сообщили о случае с невакцинированным человеком, который имел умеренные симптомы.

Напомним, Китай начал исследования и разработку вакцины против штамма коронавируса «омикрон». По предварительным данным, новый вариант имеет более высокую способность к распространению, чем «Дельта».