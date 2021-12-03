В пятницу, 3 декабря, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту 48 спутников Starlink и два космических корабля BlackSky.

Об этом сообщили в компании SpaceX.

Запуск был осуществлен в 01:12 по Киеву (2 декабря в 18:12 по времени Восточного побережья США) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

Многократная первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая использовалась уже в девятый раз, почти через девять минут после старта приземлилась на плавучую платформу-дрон A Shortfall of Gravitas в Атлантике.

Отметим, спутники предназначены для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, а BlackSky будут выполнять задачи в пользу Пентагона и разведслужб США.

В настоящее время на орбите уже находится 1 890 спутников SpaceX.

Напомним, что основатель и владелец космической компании SpaceX Илон Маск сообщил своим сотрудникам, что кризис в производстве Raptor создает «риск банкротства».