Понтифик Франциск назначил в состав Дикастерии по вопросам коммуникаций митрополита Филадельфийского Украинской греко-католической церкви Бориса Гудзяка.

Об этом информирует пресс-служба Синода.

Священнослужитель украинской диаспоры войдет в папское ведомство наравне с кардиналом Мауро Гамбетти, двумя архиепископами и монахиней Натали Бекар, которая занимает место заместителя Секретаря Синода епископов.

Дикастерия работает над коммуникационной системой города-государства Ватикан со всеми источникам, в нее входят официальный сайт Святого Престола www.vatican.va, пресс-служба Святого Престола, информационный поток Vatican News, ежедневная газета L'Osservatore Romano, издательство и другие медиаресурсы. Структура была создана Папой Франциском летом 2015 года.

Напомним, понтифик Франциск, вероятно, в скором времени посетит Украину с официальным визитом.