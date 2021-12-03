Жовковский суд приговорил пенсионера к реальному сроку за выращивание конопли. 66-летний Андрей Баженов получил пять лет тюрьмы за несколько килограммов высушенного растения.

Об этом пишет ZAXID.

Подсудимый отказался признавать свою вину и объяснил, что употреблял марихуану в целебных целях.

— В частности, он лично помог вылечить родственников своих знакомых от рака, лечил свою жену и сам вылечился от язвы желудка. Он на протяжении многих лет употребляет коноплю и путем курения, а также как пищу в любом виде (свежую или высушенную) и с ее помощью чувствует себя хорошо, не болеет, избегает болевых ощущений при различных болезнях, в том числе и язвы желудка, — сказано в приговоре.

Сторона обвинения же настаивала, что он вырастил на огороде плантацию. Во время обыска два года назад следователи зафиксировали 140 кустов и шесть килограммов сушенного каннабиса. Проведенный через два месяца повторный обыск выявил 72 растения и 1,5 килограмма сушенной конопли.

Подсудимый настаивал, что не коноплю не сажал, а она выросла сама, он ей только помогал водой, при этом, он добавил, что «употребление конопли является его общественной позицией, поскольку она помогает при лечении, при депрессиях, в частности воинам АТО после пребывания в зоне боевых действий, а значит он не совершил ничего незаконного, а наоборот усматривает в действиях государства совершение преступления по отношению к нему и геноциду украинского народа путем запрета выращивать и употреблять марихуану».

Судья к доводам садовода не прислушался и признал его вину, назначив пять лет заключения.

Напомним, николаевский фермер замаскировал плантацию конопли в поле ячменя.